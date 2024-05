Fundação ParáPaz abre processo seletivo para vagas temporárias

A fundação ParáPaz divulgou nesta segunda-feira (20/05) o edital para o processo seletivo simplificado com vagas temporárias. Ao todo são 27 vagas. Dessas, 14 de nível superior e 13 de nível médio, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.237,79.

As inscrições abrem a partir de 00h do dia 21 de maio de 2024 até as 23h59 do dia 22, e deve ser feita exclusivamente no site www.siprospa.gov.br.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO

As vagas temporárias são para o município de Mocajuba, interior do estado.

Distribuição das vagas

Para nível superior, o processo seletivo inclui as vagas de professor de teatro, professor de informática, professor de educação física, e técnicos em gestão social para pedagogia, psicologia e serviço social. As vagas de nível médio incluem assistente administrativo e assistente de informática.

VEJA MAIS

O processo seletivo terá quatro fases; inscrição, analise documental e curricular, entrevista pessoal e assinatura de contrato.