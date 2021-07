Funcionário público filmava servidoras em banheiro e postava imagens em site pornô

Um servidor público, de 35 anos, que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21), após confessar ter fotografado e filmado funcionárias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo dentro do banheiro, na sede do órgão, em Paraíso das Águas (MS). O homem compartilhava as imagens em site de pornografia. As informações são do portal Campo Grande News.

O boletim de ocorrência registrou que equipes policiais de três cidades saíram para cumprir quatro mandados de busca e apreensão, pela operação “Ox in the Bathroom”. Com o suspeito foram encontrados vídeos e fotos de quatro funcionárias, mulheres com 34, 36, 39 e 45 anos, com a intimidade exposta. Os arquivos estavam armazenados em notebook e em um HD externo.

O suspeito confessou que usava o próprio celular para filmar as mulheres enquanto elas usavam o banheiro da secretaria. Ele escondia o aparelho dentro de bucha de limpeza. O homem também disse que depois postava as imagens em site de conteúdo adulto.

Ainda, na casa do servidor foi encontrado revólver calibre .380, munições intactas do mesmo calibre e munições carregadas calibre .38. A arma estava com o registro vencido.