Funcionário mais antigo do mundo completa 100 anos

Walter Orthmann, conhecido por ser o funcionário mais antigo do mundo, conforme publicado no Guinness Book, está completando 100 anos nesta terça-feira (19/04). Há 84 anos, o idoso trabalha como vendedor em uma empresa de tecidos de Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O funcionário foi contratado no dia 17 de janeiro de 1938, quando tinha apenas 15 anos, e desde então não parou de trabalhar. Ao longo do tempo, ele precisou se adaptar às diversas mudanças tecnológicas, porém, agora já é adepto do smarthphone e tablet na sua mesa do escritório. Atualmente, ele dirige a empresa de tecidos, trabalha de segunda a sexta-feira e nem pensa em parar de ser um dos funcionários do local.

Walter Orthmann, o funcionário mais antigo do mundo (Foto: Patrick Rodrigues/NSC)

Walter recomenda que, para viver bem, é necessário ter uma boa alimentação, um bom sono e não se preocupar com o dia de amanhã. "Não fique nervoso, faça tudo rindo. Faça só o que gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar aqui na empresa, gostava de viajar (a trabalho), e assim você nem sente o tempo passar. Não tenha inimigos. Peça desculpas. Viva tranquilo. A vida é só uma passagem aqui na Terra, aproveite, faça o que você quiser", diz ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos)