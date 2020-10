Paraense é abusada sexualmente por funcionário de hotel no Rio de Janeiro

Um funcionário de hotel foi preso na manhã desta terça-feira, 20, após entrar em um dos quartos e assediar sexualmente uma hóspede. O crime ocorreu em um estabelecimento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite de segunda-feira. A vítima é uma esteticista, de 36 anos.

Segundo a Polícia Civil, a mulher é do Pará e está no Rio para a realização de um curso -, compareceu à 16ª DP (Barra da Tijuca) para registrar a ocorrência. Ela relatou que o criminoso, identificado como Fábio de Oliveira Barros, trabalha como mensageiro no hotel, e que ela estava dormindo quando sentiu o homem praticando o abuso. A vítima disse ter ingerido bebida alcoólica com uma amiga e se sentia mal.

Ela narrou que, quando já estava sozinha, o funcionário, vestindo uniforme, abriu a porta, perguntou se ela estava bem e “passou a mão por cima de sua calcinha, na altura da vagina”. A moça então teria começado a gritar e o mensageiro saído de seu quarto.

Câmeras do circuito interno do estabelecimento mostram o momento em que o acusado vai ao quarto da vítima. Num primeiro momento ele chegou a bater à porta, e depois voltou de posse de uma chave-mestra. As imagens ainda mostram o acusado correndo pelos corredores quatro minutos mais tarde.

Segundo o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP, o mensageiro foi preso em flagrante e irá responder por estupro de vulnerável. Na delegacia, ele negou as acusações e disse ter ido no quarto apenas para checar se a hóspede estava se sentindo bem. Ele já tem uma anotação criminal por violência doméstica.