Funcionária de rede de fast-food é humilhada por cliente: 'Lixo. Podre seu atendimento’; veja

Uma jovem de 21 anos, que trabalha no McDonald's, foi agredida verbalmente por uma cliente durante um atendimento. O vídeo da situação, que aconteceu em Brasília, na última terça-feira (11), circula nas redes sociais e gerou revolta de diversas pessoas. As informações são do Estado de Minas.

A mulher teria perguntado sobre os ingredientes de um dos hambúrgueres e, insatisfeita com a resposta, passou a xingar a trabalhadora. "Lixo. Podre o seu atendimento. Bosta o seu atendimento", grita a mulher.

Em período de experiência, a jovem falou o que teria acontecido: "Eu não esperava passar por isso. Foi uma cliente muito grossa, me tratou muito mal simplesmente porque eu não sabia explicar qual molho tinha no sanduíche. Mal terminei de atender, ela disse que eu era um lixo", relatou a funcionária.

Segundo a jovem, as ofensas e humilhações duraram mais de 15 minutos: "Ela disse que a gente ia perder o emprego, que não tinha que estar lá porque eu não sabia de nada", contou. O gerente da unidade ainda tentou defender a funcionária explicando para a cliente que a jovem estava no primeiro mês. De acordo com ela, o que mais temia era perder o emprego.

Veja a situação:

A vítima contratou um advogado e eles trabalham para identificar a mulher. O boletim de ocorrência foi registrado na última quinta-feira (13/1). Em nota, o McDonald 's afirmou que a rede tem o compromisso de promover um ambiente de respeito e é contrária a qualquer tipo de violência em seus restaurantes.