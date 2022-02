Frentista recebe tapa de homem que não gostou do atendimento; vídeo

Irritado com o atendimento recebido em um posto de gasolina, um homem agrediu um frentista com um tapa no rosto. A ação, que aconteceu na quarta-feira (16), em Ceilândia (DF), foi filmada por outros funcionários do estabelecimento. A Polícia Civil afirmou que o caso será investigado. As informações são do Correio Braziliense.

VEJA MAIS

Pelas imagens, é possível ver o cliente, um homem de camisa preta, partindo para cima do frentista, que usa uniforme. O homem chegou a ser contido por um terceiro, mas continuou indo para cima do trabalhador. “Quer resolver, ‘nós’ resolve, desg$#*!@”, afirmou o homem. Em seguida, ele dá um tapa na cara do frentista. Assista:

Após a agressão, uma mulher, ao fundo, pede para o agressor: “Para Daniel”. Uma funcionária do estabelecimento identifica o homem agredido como Tiago.

De acordo com a PC, o caso será investigado como vias de fato, injúria e ameaça, e ficará sob responsabilidade da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).