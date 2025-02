Fotógrafo realiza "mergulho dos sonhos" ao lado de sucuri-verde; veja

O fotógrafo de vida selvagem Eli Martinez registou um encontro impressionante com uma sucuri-verde. Apesar de o vídeo ter sido compartilhado apenas este ano, as imagens fazem parte de uma expedição realizada em 2023 no Rio Formoso, em Bonito (MS). Nas imagens, Martinez aparece mergulhando ao lado da serpente, que se mantém tranquila e não demonstra qualquer incômodo com sua presença.

A sucuri-verde (Eunectes murinus) é considerada a maior cobra do mundo em termos de peso e uma das maiores em comprimento. No Brasil, essa espécie pode atingir até 11,65 metros.

Em uma publicação no Instagram, o fotógrafo celebrou a experiência: "Mergulho com anaconda no Brasil! Quem está pronto para se juntar a mim lá fora? As anacondas são tão incompreendidas. Elas são extremamente tímidas e muito difíceis de fotografar. Mas elas são um sonho de se encontrar na natureza. Mergulho dos sonhos!"

Nas redes sociais, Eli Martinez compartilha diversos registros de animais selvagens, incluindo imagens da expedição em busca das sucuris no Brasil. Em uma de suas postagens, ele critica a maneira como esses animais são retratados no cinema:

"Hollywood fez um desserviço a essas lindas cobras", escreveu o fotógrafo, fazendo referência ao filme "Anaconda", que popularizou uma imagem assustadora e distorcida da espécie.