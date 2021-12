Fotógrafo que mora em Belém cria vaquinha para ajudar criança que coletou árvore de natal em lixão

As lentes do fotógrafo João Paulo Guimarães, que mora em Belém, foram as responsáveis por captar a imagem do pequeno Gabriel Silva, de 12 anos, não contendo a alegria ao encontrar uma árvore de Natal em meio ao lixão, na cidade de Pinheiros, no Maranhão. O registro que sensibilizou os internautas e repercutiu nas redes sociais fez com que a criança ganhasse uma vaquinha online.

Tudo começou quando Guimarães compartilhou o registro em seu perfil no Instagram. Na legenda, ele contou que a criança estava cantando lixo desde às sete da manhã com a mãe, Dona Maria, que é catadora, e ficou muito contente quando encontrou o símbolo natalino. O que emocionou o fotógrafo foi que a família já fazia planos para colocar a árvore na sala de casa, em dezembro.

“Gabriel guardou dentro de uma caixa a árvore, voltou pra procurar comida e depois veio buscar a árvore pra levar pra casa. Ele ficou muito feliz. Eu também fiquei muito feliz por ele. Parei de fotografar na hora. Não dava pra enxergar nada com tanta lágrima. Agora vou ver quanto é uma árvore de Natal por aqui por Pinheiros. Ou eu compro comida pro Gabriel? Difícil decidir entre a infância e a sobrevivência”, escreveu o fotógrafo.

A sequência de fotos ganhou uma grande repercussão na web e João Paulo foi convidado pelo site Só Notícia Boa a abrir uma vaquinha online para ajudar Gabriel e dona Maria. Até o fechamento desta matéria, foram arrecadados mais de R$ 13 mil e as doações não param de crescer.