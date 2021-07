Foragido vai se vacinar contra covid-19 e acaba preso na fila

Um homem de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (22) enquanto esperava, na fila, a hora da sua vacinação. Isso porque a Guarda Municipal identificou que se tratava de um foragido da justiça - que de imediato recebeu voz de prisão. O caso aconteceu em Curitiba. As informações são do Portal do Holanda.

O acusado em questão tumultuava a fila, motivo pelo qual foi abordado pelos guardas. Ele estava sem documento e ao consultar os dados foi constatado que ele era foragido.

Por estar sem a documentação, ele não foi vacinado e foi encaminhado para a delegacia.