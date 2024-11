Foragido do 8/1 é preso pela PF no Paraná

Moacir José dos Santos, condenado em outubro do ano passado a 17 anos de prisão, foi preso pela Polícia Federal pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele havia fugido para a Argentina antes de ser julgado. A prisão foi feita no sábado (9) à noite, em Cascavel (PR), quando o homem retornou ao Brasil e foi localizado pelas forças de segurança na cidade paranaense.

O investigado foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal dentro do Palácio do Planalto durante as depredações do ano passado e condenado por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Uma análise do conteúdo de seu aparelho celular pela Polícia Federal mostrou uma adesão ao movimento extremista desde a proclamação do resultado das eleições de 2022. O inquérito destacou que inclusive havia orientações sobre cautelas a serem adotadas para minimizar os efeitos de gás lacrimogêneo, vestimentas, uso de acessórios e porte de substâncias específicas.

A operação foi liderada pelo Grupo de Capturas da Polícia Federal de Cascavel, que, ao receber informações sobre a presença do foragido na cidade, mobilizou uma ação coordenada. A ação contou ainda com o apoio da Guarda Municipal de Cascavel.

Em junho, o governo do Brasil recebeu da Argentina uma lista com aproximadamente 60 nomes de pessoas procuradas pela Justiça brasileira que estavam em seu território. Na ocasião, a PF iniciou a elaboração do pedido de extradição enviado ao STF. A suspeita é que os brasileiros entraram na Argentina escondidos em carros após quebrarem tornozeleiras eletrônicas que usavam.