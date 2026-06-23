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Fora do ar? Usuários do Instagram relatam instabilidade na noite desta terça-feira (23)

Além da plataforma, também foram identificadas falhas no WhatsApp e Facebook

Victoria Rodrigues
fonte

As falhas do Instagram têm sido frequentes nos últimos meses. (Foto: Antonio Salaverry/ Shutterstock.com)

O aplicativo do Instagram apresentou instabilidade no início da noite desta terça-feira (23), por volta das 18h (horário de Brasília), segundo informações dos próprios usuários que relatam dificuldades em acessar alguns serviços da plataforma. Ao abrir o app, muitos internautas alegaram não conseguir visualizar mensagens, ver fotos publicadas nas contas de amigos e nem atualizar o feed do Instagram.

De acordo com o site Downdetector, o sistema que costuma monitorar falhas de apps e serviços online de forma simultânea, foram registradas 9033 reclamações devido ao serviço ter atingido o pico de inconstância entre os horários das 17h40 às 18h40 de hoje. Entre os serviços com problemas mais notificados no Instagram, estão: o aplicativo móvel (64% das reclamações), conexão com o servidor (21%) e linha do tempo (11%).

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Reclamações em outros países

A falha no aplicativo do Instagram também foi percebida em outros países e não apenas no Brasil. Nos Estados Unidos, já foram registradas aproximadamente 8 mil queixas relacionadas ao funcionamento da rede social, envolvendo os mesmos recursos relatados pelos brasileiros. E outros países que fazem parte da América do Sul, como o Chile, também apresentaram aumento nos registros, com cerca de 637 notificações.

WhatsApp e Facebook também tiveram instabilidade

Além do Instagram, o WhatsApp e o Facebook também apresentaram instabilidade em alguns serviços na noite desta terça-feira (23), o que indica que, possivelmente, o problema possa ter afetado todos os apps da Meta. Até o momento, a empresa ainda não se pronunciou sobre as falhas nos aplicativos, que nos últimos meses passou a ser frequente com queda de, pelo menos uma plataforma, em cada mês.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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