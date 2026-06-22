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Brasil

Condenado por estupro, Thiago Brennand vai se casar com ex-advogada de Bolsonaro

A informação foi revelada pela própria advogada em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo

Estadão Conteúdo

Condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes que incluem estupros, agressões e violência contra a mulher, o empresário Thiago Brennand vai se casar com a advogada Karina Kufa, que integra sua equipe de defesa. A informação foi revelada pela própria advogada em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e confirmada pelo Estadão.

Karina afirmou estar convencida da inocência de Brennand e disse acreditar que ele será absolvido. "Se Deus quiser, vamos tirá-lo logo de lá (da prisão). E Deus há de querer", declarou em entrevista à coluna.

Segundo ela, o relacionamento surgiu durante a convivência profissional. "Foi uma paixão pelas palavras. Me apaixonei pelo intelecto dele", afirmou. "Sabe quando a pessoa é o seu espelho? Foi um acontecimento de Deus, um encontro de almas e de intelecto. Com ele, consigo conversar de igual para igual", acrescentou.

Brennand está preso desde 2023. Atualmente, ele cumpre a pena na Penitenciária II Álvaro de Carvalho, em Potim, no interior de São Paulo. As condenações impostas ao empresário somam mais de 30 anos de prisão.

Em setembro do ano passado, Brennand recebeu uma pena de oito anos de prisão em regime fechado por estupro. Na mesma decisão, a Justiça determinou o pagamento de indenização de ao menos R$ 200 mil à vítima. O processo era o nono enfrentado por Brennand e também o último que ainda estava em tramitação, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Ao longo das investigações e processos judiciais, Brennand foi condenado em cinco ações e firmou acordos extrajudiciais em outras duas. Os casos envolvem acusações de agressão, violência contra a mulher e estupro.

Entre as condenações estão a agressão contra a modelo Helena Gomes em uma academia na zona sul de São Paulo, o estupro de uma mulher norte-americana em sua mansão e o caso em que foi condenado por forçar uma ex-companheira a manter relações sexuais sem preservativo.

Quem é Karina Kufa

Karina Kufa é advogada especializada em direito eleitoral e ganhou projeção nacional após defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Em 2014, chegou a negociar sua participação na campanha de Alexandre Padilha (PT) ao governo de São Paulo, mas o acordo não foi adiante. Anos depois, passou a integrar a equipe jurídica da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, tornando-se uma das advogadas mais próximas do então presidente.

Durante a crise entre Bolsonaro e o PSL, dirigentes partidários e antigos aliados atribuíram a ela influência nas decisões do ex-presidente e na condução de disputas internas. Kufa sempre negou as acusações e afirmou que apenas exercia sua função profissional. "Estou na defesa do presidente da República e qualquer pessoa no meu lugar faria o mesmo", disse ao Estadão na época.

Mais recentemente, a advogada assumiu a defesa de aliados de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga e o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ).

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