Incêndio no Rio de Janeiro: fogo destrói fábrica de confecção de fantasias de Carnaval; veja

Na manhã desta quarta-feira (12), um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica Maximus Confecções, localizada em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A indústria é conhecida por produzir diversos materiais utilizados por escolas de samba das divisões de acesso.

A fábrica é a principal fornecedora de fantasias para escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães. De acordo com apurações da TV Globo, havia cerca de 100 pessoas dentro do local e parte estava dormindo na hora do incidente. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas: quatro mulheres, duas em estado grave, e três homens.

Ainda não há informações detalhadas sobre as causas do incêndio, mas equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local para combater as chamas e evitar que o fogo se alastre para áreas vizinhas. A extensão dos danos também é desconhecida, mas a perda de materiais e equipamentos pode impactar a produção das escolas de samba para os próximos desfiles.

A TV Globo também apurou que a confecção funcionava 24 horas por dia, com diferentes turnos, para atender à demanda a poucos dias dos desfiles.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)