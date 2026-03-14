Flávio Bolsonaro sobre Jair: aparência continua abatida, e a voz está enfraquecida

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a apresentar um quadro de soluço, tem voz fraca e aparência abatida. O relato foi feito aos jornalistas pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que esteve no Hospital DF Star, em Brasília, neste sábado, 14.

"Ontem não estava com soluços, mas hoje já estava. A aparência continua abatida. E você sente que ele não está com a voz forte, a voz normal. Está enfraquecida", contou Flávio. "Ele Jair Bolsonaro não disse que estava se sentindo melhor, ele disse que estava 'na mesma'", acrescentou.

O senador afirmou que vai aguardar a elaboração de um novo laudo médico para que os advogados do ex-presidente façam um novo pedido à justiça para cumprir prisão domiciliar.

Flávio ressaltou que Bolsonaro não pode ficar sem acompanhamento médico e familiar, pois há riscos de sofrer desequilíbrios e acidentes em virtude dos efeitos colaterais da sua medicação.

"Ele é muito bem tratado no Batalhão. O problema é que ele dorme sozinho e passa muito tempo do dia sozinho (...) e pode sofrer acidente. Se tiver demora para atendimento, pode resultar na morte dele, isso é um fato", argumentou.

Segundo relato de Flávio, os médicos reafirmaram que se o atendimento hospitalar inicial ao ex-presidente tivesse demorado mais uma ou duras horas, seu quadro poderia ter evoluído para uma infecção generalizada. "Isso reforça a importância de ele ter acompanhamento permanente".