Fiocruz abre oficina para comunicadores populares no Brasil; veja vagas na região Norte

O Museu da Vida Fiocruz (MVF), em parceria com a Fiocruz Brasília, abre inscrições para a edição 2025 da Oficina de Jornalismo de Ciência e Saúde para Comunicadores Populares. Desta vez, o curso terá alcance nacional e será realizado de forma on-line, com inscrições até 3 de agosto neste link.

A oficina é voltada para jornalistas, repórteres, editores, videomakers e/ou criadores de conteúdo vinculados a veículos populares e comunitários de favelas, periferias e comunidades tradicionais de todas as regiões do país. Ao todo, serão selecionados 25 comunicadores populares — cinco vagas por região.

O objetivo é fortalecer a presença de pautas de ciência, saúde, tecnologia, clima, meio ambiente, história e sustentabilidade na comunicação feita a partir dos territórios populares. Além do curso de formação, os participantes poderão participar de uma mentoria com jornalistas da Fiocruz para produção de matérias que serão publicadas no Invivo, o site de ciências do Museu da Vida Fiocruz. Os autores das matérias selecionadas serão remunerados pelo trabalho.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos, que tenham acesso à internet, atuem em veículos populares, comunitários ou vinculados a comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ribeirinhos, entre outros) e possuam experiência comprovada com jornalismo e produção de matérias ou reportagens.

O Museu da Vida Fiocruz e a Fiocruz Brasília incentivam a candidatura de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQIAPN+.

As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de agosto pelo link. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário com informações pessoais, link para portfólio ou trabalhos já realizados, além de um pequeno texto explicando o interesse em participar da formação.

Ministrantes

A oficina terá como ministrante a pesquisadora paraense Vanessa Brasil, formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e doutora em divulgação científica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com mais de 15 anos de atuação na área, ela já desenvolveu trabalhos relevantes em instituições como a UFPA, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A outra ministrante é Renata Fontanetto é jornalista de ciência, mestre em Divulgação Científica pela Fiocruz e professora na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), no Rio de Janeiro, além de ser colaboradora da Revista Pesquisa Fapesp.

Serviço

Oficina de Jornalismo de Ciência e Saúde para Comunicadores Populares

Quando: 21 e 22/8 (19h a 20h30) e 23/8 (9h a 10h30)

Onde: Via Zoom

Inscrições abertas até 03/08. Clique aqui para se inscrever.

Vagas limitadas.