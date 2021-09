Fiocruz recebe na quarta insumos para produzir 5,2 milhões de doses

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou hoje (20) que está prevista a chegada ao Rio de Janeiro, vindo da China, de mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) na quarta-feira (22), às 5h50, no Aeroporto do Galeão. O insumo é suficiente para a produção de 5,2 milhões de doses. A Fiocruz aguarda a confirmação das datas para a chegada de novos lotes do insumo ainda em setembro.

Em nota, ela anunciou a entrega de um novo lote com 937 mil doses de vacina contra a covid-19, produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Do total, 50 mil doses ficaram no estado do Rio de Janeiro e as demais seguirão para o Ministério da Saúde e serão distribuídas às unidades da federação.

Com essa entrega, a Fiocruz alcança a marca de quase 97,5 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.