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Fiocruz prorroga inscrições de curso gratuito sobre apostas e saúde mental; veja como participar

Formação gratuita “Jogos de Aposta: Cuidado na RAPS” oferece 20 mil vagas para profissionais da saúde

Hannah Franco
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Fiocruz prorroga inscrições de curso gratuito sobre apostas e saúde mental até 2 de junho (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

As inscrições para o curso “Jogos de Aposta: Cuidado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)” foram prorrogadas até o dia 2 de junho. A capacitação gratuita é promovida pela Fiocruz Brasília, em parceria com o Ministério da Saúde, e tem como objetivo preparar profissionais da rede pública para lidar com os impactos do avanço dos jogos de apostas na saúde mental da população.

O crescimento das chamadas “bets” no Brasil tem ampliado a preocupação de especialistas. Com forte presença digital e inserção em diferentes áreas do entretenimento, as apostas online passaram a fazer parte do cotidiano de milhões de brasileiros.

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Dados do Ministério da Fazenda apontam que entre 17,7 milhões e 25 milhões de brasileiros apostam regularmente. Estimativas indicam ainda que de 17% a 29% da população adulta já teve contato com esse tipo de atividade, movimentando valores bilionários.

A formação busca qualificar profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e da Atenção Primária à Saúde (APS) para identificar, acolher e acompanhar casos relacionados ao uso problemático de jogos de aposta. Coordenado pelo Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (Nusmad), o curso também conta com apoio do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde.

Como funciona o curso “Jogos de Aposta: Cuidado na RAPS”?

A capacitação é oferecida na modalidade de ensino a distância (EAD), com carga horária de 45 horas. O conteúdo é dividido em quatro módulos e aborda desde o contexto histórico das apostas até estratégias de intervenção no sistema público de saúde. O conteúdo inclui atividades práticas voltadas à realidade dos serviços de saúde.

O curso também inclui atividades práticas voltadas à realidade dos serviços, com foco na construção de Projetos Terapêuticos Singulares e no acolhimento de usuários e familiares.

A formação é voltada a trabalhadores da RAPS, com prioridade para profissionais de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Atenção Primária. Ao todo, são 20 mil vagas disponíveis em todo o país. Os participantes que concluírem as atividades receberão certificado digital gratuito.

Como se inscrever no curso da Fiocruz?

As inscrições seguem abertas até o dia 2 de junho e devem ser realizadas pela internet, na plataforma oficial da Fiocruz Brasília.

  • Curso: Jogos de Aposta: Cuidado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
  • Inscrições: até 2 de junho de 2026, através do site oficial da Fiocruz Brasília
  • Vagas: 20 mil
  • Carga horária: 45 horas
  • Modalidade: EAD
  • Certificação: gratuita
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