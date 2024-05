Filósofo defende cancelar a COP em Belém e mandar o dinheiro para o RS; assista ao vídeo

Em uma entrevista concedida na noite desta segunda-feira (13.05) ao Jornal da Cultura, o filósofo Luiz Felipe Pondé defendeu o cancelamento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), em Belém, no final de 2025, para que o dinheiro destinado aos investimentos com foco no evento seja direcionado ao Rio Grande do Sul (RS), que sofre com as fortes chuvas e enchentes históricas.

"Pelos cálculos, acho que o Brasil vai gastar perto de R$ 1 bilhão com a COP em Belém. Acho que deviam cancelar a COP e mandar o dinheiro para o Rio Grande do Sul, além de que talvez o Brasil precise pedir ajuda mesmo para outros países", disse Pondé, avaliando que as ações tomadas até o momento pelo governo federal não são suficientes diante do prejuízo que as chuvas provocaram no território gaúcho.

Como parte das medidas para socorrer o Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a suspensão da dívida do Estado com a União por três anos. O juros da dívida será zerado nesse período, e a expectativa é de aliviar cerca de R$ 11 bilhões ao estado.