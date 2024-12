Filhotes de leão são batizadas com nomes de personagens de 'O Rei Leão'

Quatro filhotes de leão chegaram no Zoológico de São Paulo, localizado na Zona Sul da capital paulista. As fêmeas nascerem em novembro, mas as primeiras imagens foram divulgadas somente neste sábado (21).

O quarteto aparece brincando, descansando e até levando puxão de orelha da mãe. Elas são filhas de Django, um leão nascido no Zoológico de Copenhague, na Dinamarca, que chegou a São Paulo com apenas um ano. Além das quatro, ele já tinha sido pai de outros quatro filhotes no ano passado. Porém, agora a mãe das fêmeas é outra, é Erindi, leoa vinda do Gaia Zoo, na Holanda.

As filhotes, que ainda não têm nome, mas serão batizadas com nomes inspirados nos personagens do filme O Rei Leão, clássico da Disney que conta a história de Simba, um jovem leão que luta para assumir seu lugar como rei da savana africana.

O quarteto está atualmente na "maternidade", uma área restrita do zoológico. Mas elas podem ser vistas pelo público por meio de uma TV que será instalada nos próximos dias e mostrará o dia a dia das novas moradoras enquanto estiverem fora da área de visitação.

Sempre ao lado da mamãe, as bebês estão aprendendo a explorar o ambiente, brincam umas com as outras e até levam um puxão de orelha de vez em quando:

Ao todo, o Zoo SP tem 18 leões, que formam o maior plantel da espécie em zoológicos no Brasil. Em ambiente natural, eles vivem em grupos que podem chegar a até 40 indivíduos, comportamento que é exceção entre os felinos, que preferem viver e caçar sozinhos.