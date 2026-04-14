Filhotes de cachorro 'atacam' repórter ao vivo; animais haviam sido abandonados
Animais foram flagrados puxando microfone de repórter em programa de TV durante transmissão ao vivo
Quatro filhotes de cachorro abandonados em Samambaia, no Distrito Federal, foram adotados na manhã desta terça-feira (14), após protagonizarem um momento de fofura ao "atacar" o microfone do repórter Geraldo Beckher durante uma transmissão ao vivo na TV Globo local, na segunda-feira (13). Moradores da região haviam resgatado os animais.
A interação aconteceu durante uma reportagem do programa Bom Dia DF. As imagens mostram os quatro filhotes puxando o fio do microfone do repórter, que tentava gentilmente desvencilhar o equipamento. Os apresentadores Fred Ferreira e Luísa Doyle comentaram o ocorrido com bom humor, chamando a cena de "vandalismo fofo".
Abandono e resgate
O abandono dos filhotes foi registrado no último sábado (11). Um homem foi flagrado descartando os animais dentro de um saco em frente a uma residência. Após o incidente, moradores da região agiram rapidamente para resgatar os pequenos animais.
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Eles improvisaram um abrigo utilizando caixas de papelão e ofereceram água, comida e até mesmo vermífugo para os filhotes. Graças aos cuidados da comunidade, os animais permaneceram seguros até a sua adoção.
Final feliz
A história dos filhotes teve um final feliz na manhã desta terça-feira (14). Todos os quatro animais que haviam sido abandonados e resgatados encontraram novos lares e foram adotados, encerrando a jornada de preocupação e solidariedade da comunidade.
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