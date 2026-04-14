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Filhotes de cachorro 'atacam' repórter ao vivo; animais haviam sido abandonados

Animais foram flagrados puxando microfone de repórter em programa de TV durante transmissão ao vivo

O Liberal

Quatro filhotes de cachorro abandonados em Samambaia, no Distrito Federal, foram adotados na manhã desta terça-feira (14), após protagonizarem um momento de fofura ao "atacar" o microfone do repórter Geraldo Beckher durante uma transmissão ao vivo na TV Globo local, na segunda-feira (13). Moradores da região haviam resgatado os animais.

A interação aconteceu durante uma reportagem do programa Bom Dia DF. As imagens mostram os quatro filhotes puxando o fio do microfone do repórter, que tentava gentilmente desvencilhar o equipamento. Os apresentadores Fred Ferreira e Luísa Doyle comentaram o ocorrido com bom humor, chamando a cena de "vandalismo fofo".

Abandono e resgate

O abandono dos filhotes foi registrado no último sábado (11). Um homem foi flagrado descartando os animais dentro de um saco em frente a uma residência. Após o incidente, moradores da região agiram rapidamente para resgatar os pequenos animais.

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Eles improvisaram um abrigo utilizando caixas de papelão e ofereceram água, comida e até mesmo vermífugo para os filhotes. Graças aos cuidados da comunidade, os animais permaneceram seguros até a sua adoção.

Final feliz

A história dos filhotes teve um final feliz na manhã desta terça-feira (14). Todos os quatro animais que haviam sido abandonados e resgatados encontraram novos lares e foram adotados, encerrando a jornada de preocupação e solidariedade da comunidade.

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