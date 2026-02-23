Capa Jornal Amazônia
Filhote de macaco rejeitado é acolhido por grupo após viralizar com pelúcia

Após ser abandonado pela mãe, filhote 'adotou' bichinho de pelúcia e foi aceito em grupo de outros macacos

Jennifer Feitosa
fonte

Punch viralizou ao carregar a pelúcia de orangotango após ser abandonado pela mãe (X @ichikawa_zoo)

Punch, o filhote de macaco que viralizou na internet, foi acolhido por seu grupo no zoológico japonês de Ichikawa. Abandonado pela mãe, Punch agora interage com outros primatas em seu novo lar. O filhote de seis meses, com uma história de superação, foi aceito pelos integrantes do zoológico de Ichikawa, no Japão.

Em imagens que circularam pelas redes sociais, o pequeno macaco mostrou interação com outro primata, Osingn. Esta aproximação trouxe alívio e alegria para o público que acompanhou sua jornada.

O nascimento de Punch ocorreu em julho. Logo após o parto, ele foi rejeitado pela mãe, necessitando ser mantido em um ambiente controlado pelo zoológico para sua segurança e bem-estar.

Rejeição e o conforto de uma pelúcia

Como filhotes de macaco geralmente ficam grudados à mãe, os tratadores optaram por oferecer brinquedos e cobertores a Punch. Esta medida visou reduzir o estresse do animal em um período crucial de seu desenvolvimento.

O filhote desenvolveu um apego a uma pelúcia de orangotango, carregando-a constantemente. Vídeos que repercutiram na internet mostravam o pequeno animal dormindo junto ao brinquedo ou segurando-o ao tentar se aproximar de outros membros do grupo.

A reintegração de Punch e o apoio do público

No mês passado, o zoológico de Ichikawa iniciou um processo gradual de reintegração de Punch à tropa. A instituição pediu o apoio do público para que acompanhassem e torcessem pelo filhote durante esta fase.

Milhares de pessoas utilizaram a hashtag #HangInTherePunch ("aguente firme, punch", em tradução livre), gerando mais visitações ao ambiente. Em um dia, cem pessoas estiveram presentes para prestar auxílio ao filhote, registrando imagens e vídeos do comportamento do animal.

Atualmente, ao observar os vídeos de Punch com Osingn e o restante do grupo, o público que acompanhou e contribuiu para sua história demonstra satisfação pela evolução do primata.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

