Filho é preso suspeito de tentar matar o pai com picareta pela segunda vez

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (19), suspeito de tentar matar o próprio pai com uma picareta, em Campina Grande, na Paraíba. Segundo a Polícia Militar, essa é a segunda vez que ele tenta matar o pai nos últimos três meses.

Em entrevista à TV Paraíba, a vítima e a esposa estavam em casa organizando uma documentação, quando o filho chegou alterado e tentou rasgar os documentos. Uma discussão começou e o filho tentou agredir uma mulher. O pai do suspeito saiu da residência e o filho o acompanhou com uma picareta na mão, com a intenção de matá-lo.

VEJA MAIS

A vítima percebeu a picareta na mão do filho e correu, conseguindo fugir do ataque. Há cerca de três meses, o mesmo homem havia tentado matar o pai com golpes de faca. Na ocasião, ele foi preso e liberado.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia e o filho foi preso em flagrante. Ele foi levado para a carceragem da Central de Polícia de Campina Grande, onde aguarda os procedimentos judiciais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)