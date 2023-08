Filho ameaça matar mãe com faca de cozinha para tentar não ser preso em Oriximiná

Andrey da Silva Tavares, 30 anos, foi preso, na noite desta terça-feira (8), por ameaçar matar a própria mãe, Rosilene Abagno da Silva, 47, com uma faca de cozinha, em Oriximiná, município no oeste do Pará. O motivo dele ter feito isso era para tentar não ser preso pela Polícia Militar.

Segundo o relato policial, a guarnição de motopatrulhamento do 41º Batalhão, responsável pelo policiamento na região, foi comunicada sobre o caso. Alaeson Batista Tavares, 51 anos, disse aos militares que o filho, Andrey, estava promovendo desordem na casa da ex-esposa, Rosilene. Até a última atualização desta matéria, a redação integrada de O Liberal não foi informada sobre o que teria começado a confusão.

Na residência, localizada na travessa Guadalupe, os militares avistaram Andrey trancado com a mãe dentro de um quarto em posse de uma arma branca. Ele ameaçou assassinar a genitora, caso os policiais não fossem embora.

Após um tempo de conversa, os militares conseguiram capturar o suspeito. A arma do crime foi apreendida. Ele foi algemado e encaminhado à Unidade Integrada de Polícia (UIP), para outros procedimentos.