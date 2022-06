Filha de Romário, Ivy Faria assume namoro nas redes sociais

A filha do ex-jogador Romário, Ivy Faria, de 17 anos, assumiu nas redes sociais um relacionamento com o lutador de muay thay Caio Freitas, de 19 anos. O casal se conheceu em uma expedição em maio do ano passado, em um encontro de jovens com Síndrome de Down que visa exercitar a autonomia e independência dos participantes.



“É isso, gente. Caio e eu estamos oficialmente namorando. Meus pais e irmãos já aprovaram. O Caio mora em outra cidade, mas ainda bem que temos as chamadas de vídeo para matar a saudade”.