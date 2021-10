Filha de governador, vereador e mais três pessoas foram mortas na fronteira entre Brasil e Paraguai

As polícias brasileira e paraguaia investigam cinco assassinatos que ocorreram em menos de 24 anos, na região da fronteira entre os dois países. Uma das principais dúvidas é se há relação entre os crimes. Entre as vítimas está Farid Charbell Badaoui Afif, de 37 anos, vereador de Ponta Porã, e Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador do estado de Amambay, no Paraguai. As informações são do G1do Mato Grosso do Sul.

Eleito pelo DEM, o vereador foi executado durante a tarde de sexta (8), quando andava de bicicleta. Os tiros que o atingiram foram disparados por uma pessoa que estava em uma motocicleta e no local foram recolhidos quatro munições de calibre ponto 45 e pelo menos um acertou o parlamentar, que morreu no local. Ele foi o primeiro a ser morto. Horas antes, publicou um vídeo nas redes sociais falando que passaria com o veículo em algumas repartições.

As outras quatro pessoas (duas paraguaias e duas brasileiras) foram assassinadas no início da manhã deste sábado, ao serem atingidas por tiros quando saíam de uma casa noturna. Elas estavam em um veículo de placas do Paraguai e os atiradores, em uma caminhonete.

Os suspeitos desceram da caminhonete, se aproximaram do veículo da vítima, atiraram e fugiram. Todos os baleados morreram no local.

Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai, foi atingida por seis tiros; Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, conhecido como "Bebeto", foi atingido por 31 tiros; Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, natural de Dourados, foi morta com 14 tiros e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, levou 10 tiros.