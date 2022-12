FGTS Extraordinário: prazo para saque termina em dezembro

O Governo Federal liberou em 2022 um saque extraordinário de até R$1 mil do saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O prazo para os trabalhadores movimentarem o saldo termina no dia 15 de dezembro, quando o valor será recolhido para a conta do cidadão.

O saque extraordinário dá direito ao saque de até R$1 mil, de acordo com o valor disponível na conta do trabalhador. A quantia foi creditada em uma conta poupança social digital em nome do trabalhador, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Através dele, o cidadão tem as opções de:

Pagar contas e boletos;

Utilizar o cartão de débito virtual;

Fazer pagamento com QR Code;

Realizar transferências bancárias;

Pix.

O trabalhador também poderá sacar o valor nos terminais de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas.

Prazo para movimentar o FGTS Extraordinário termina em dezembro

O valor deve ser movimentado até o dia 15 de dezembro. Caso contrário, será devolvido para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos. O valor a ser creditado poderá ser verificado no aplicativo FGTS e em agências bancárias.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)