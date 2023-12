Festa de aniversário de 62 anos da cidade de São Mateus vira guerra por bolo; vídeo

A cidade de São Mateus, no Maranhão, decidiu celebrar os 62 anos com uma festa grandiosa, incluindo um bolo gigante que refletia a idade do município. Contudo, o que deveria ser uma celebração organizada, transformou-se em uma algazarra, com uma batalha pelo doce na praça onde estava situado o evento. Assista!

A população avançou em direção ao bolo, resultando até mesmo em uma guerra de comida. Nas redes sociais do município, muitos criticaram a postura das pessoas e a falta de organização local. Enquanto a prefeitura enalteceu a comemoração, optando por não mostrar o incidente, o flagrante se espalhou rapidamente nas redes sociais.