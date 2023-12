Show gratuito de Joelma celebra 90 anos de emancipação de Santa Izabel

As comemorações de 90 anos de emancipação de Santa Izabel do Pará prometem atrair milhares de pessoas nos três dias de programação - de 5 a 7 de janeiro de 2024 - no Estádio Edilson Abreu (Abreuzão). O destaque é a apresentação da cantora Joelma, que abre a programação com show inédito na cidade, embalada pela exposição nacional com o hit "Voando pro Pará". Além do show gratuito de Joelma, o público irá contar com shows gratuitos de artistas regionais, uma noite gospel e uma ação cidadania com diversos serviços.

Segundo o prefeito de Santa Izabel, Evandro Watanabe, a cantora Joelma se apresenta ao público izabelense pela primeira vez em carreira solo no município. Em 2024, a artista completa 30 anos de carreira e vem à cidade em um momento ímpar, com um dos maiores sucessos da carreira, "Voando Pro Pará”, em alta na mídia mundial e nas plataformas digitais. O show abre a programação na noite do dia 5 de janeiro, no Estádio Edilson Abreu (Abreuzão), casa do Atlético Clube Izabelense.

No dia 06 de janeiro, sábado, véspera do aniversário da cidade, acontece a noite gospel no Abreuzão - Estádio do Izabelense. O evento contará com a participação de igrejas evangélicas locais e a atração musical Pastor Lucas.

No domingo, 07 de janeiro, dia do aniversário de 90 anos de emancipação política de Santa Izabel do Pará, às 7h, haverá missa na Igreja Matriz. Às 8h, uma ação cidadania com emissão de documentos, atendimento médico, cortes de cabelo, em frente Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (Semteps). Às 10h, a inauguração da Estação de Passageiros na BR-316. E, às 11h, a entrega de ruas bloquetadas.

História

Santa Izabel do Pará foi fundada no ano de 1934 e passou a ser independente do município de Belém. A colonização foi impulsionada pela construção da Estrada de Ferro Belém-Bragança, no início do século XX. O primeiro prefeito foi o Capitão Noé de Carvalho.

A economia do município atualmente gira em torno da indústria, da avicultura, agricultura, serviços e do comércio. A cidade também é conhecida pelo potencial turístico, possuindo diversos balneários, como o Caraparu e o Porto de Minas. Atualmente, o município tem em torno de 73 mil habitantes.

Joelma

Joelma é cantora, dançarina, coreógrafa, compositora, estilista e empresária. Nascida em Almeirim, no interior do Pará, iniciou a carreira artística em 1994 e, desde então, trilhou um caminho que a consagrou como uma das artistas mais populares do país, além de uma das maiores performers brasileiras de acordo com a mídia e público.

Com 29 anos de estrada, Joelma integrou a banda Fazendo Arte em 1995 e, de 1999 a 2015, foi a líder da Banda Calypso, onde ficou nacionalmente conhecida e bateu recordes absolutos na vendagem de discos no país, tornando-se a única banda a ganhar o prêmio de diamante quíntuplo.

Em 2016, Joelma iniciou a carreira solo e vem construindo com bases sólidas e fãs fiéis na trajetória de muito sucesso. Com DVDs gravados em Manaus, São Paulo e Goiânia, EPs, videoclipes e singles, turnês nacionais e internacionais, a artista paraense vem renovando e sempre trazendo novidades.

Atualmente, Joelma está na estrada em turnê com “Isso é Calypso Tour” que até o momento passou por mais de 60 cidades e reuniu no total mais de 3 milhões de espectadores. A artista está gravando DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”, projeto audiovisual gravado em 5 cidades brasileiras. Para o ano de 2024, a artista lançará o cruzeiro “Isso é Calypso Tour em Alto Mar”, previsto para o mês de novembro.

Nas últimas semanas, a música “Voando Pro Pará” viralizou nas plataformas digitais com memes, remix, danças, gerando milhões de visualizações. A música está no Top Brasil e Top Portugal. O sucesso fez com que aumentassem as buscas na internet sobre tacacá, iguaria citada na música cantada por Joelma.

Serviço: Aniversário de 90 anos de Santa Izabel do Pará

05/01 a partir das 19h: Shows com Joelma e artistas regionais. (Estádio Abreuzão)

06/01 a partir das 19h: Noite Gospel com igrejas evangélicas e show de Pastor Lucas (Estádio Abreuzão)

07/01 a partir das 7h da manhã: Missa em Ação de Graças

07/01 a partir 8h da manhã: Ação Cidadania do Prefeitura Presente