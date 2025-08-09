Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Faustão: O que é um retransplante de órgão? Quando ele é necessário e quais os riscos?

O apresentador Faustão foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim na última semana

Estadão Conteúdo
fonte

Fausto Silva teve um quadro de infecção bacteriana aguda (Reprodução/ Redes Sociais)

O apresentador Faustão foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim na última semana após novas complicações de saúde, conforme informou o Einstein Hospital Israelita, onde ele está internado desde maio.

Mas em quais casos um retransplante é necessário? E quais os cuidados e riscos desse tipo de procedimento?

Um retransplante é feito quando há necessidade de substituir um órgão previamente transplantado que parou de funcionar de forma irreversível. No caso do rim, isso significa que o primeiro órgão doado deixou de filtrar adequadamente o sangue.

De acordo com Luís Edmundo da Fonseca, hepatologista do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entre as causas que podem levar à perda de função do rim transplantado estão rejeição do primeiro órgão recebido pelo paciente, efeito tóxico de medicamentos imunossupressores, e o retorno da doença de base que levou à necessidade do primeiro transplante.

"Isso pode acontecer precocemente, logo após o primeiro transplante, ou tardiamente, geralmente porque a doença original recidivou. O rim também é mais sensivel do que o fígado, por exemplo, às medicações imunossupressoras que o paciente têm que tomar para evitar a rejeição. Essas medicações podem comprometer a função renal", explica o especialista.

Faustão passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e recebeu um novo rim meses depois, em fevereiro de 2024. Apesar de as duas cirurgias terem sido bem sucedidas, o organismo do apresentador passou a rejeitar o novo rim pouco tempo depois do transplante. Com isso, Faustão começou a fazer sessões de hemodiálise semanalmente.

Fonseca explica que condições agudas como a sepse (uma infecção generalizada e grave) também podem comprometer temporariamente ou de forma definitiva a função renal, mesmo em pessoas que nunca passaram por um transplante. De acordo com o Einstein, Faustão foi internado em 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

"O rim é um dos órgãos mais afetados na ocorrência de uma sepse. Ele pode entrar numa insuficiência renal temporária ou irreversível", explica o médico.

Quanto tempo dura um rim transplantado? O rim transplantado, quando não sofre rejeição ou complicações, pode durar décadas sem a necessidade de retransplante, mas isso vai depender de fatores como a idade do doador e do receptor e as condições clínicas do paciente que recebeu o órgão.

"O rim é um órgao que envelhece, diferentemente do fígado, que resiste mais ao tempo. Tanto é que, quando a gente faz transplante de fígado, a gente nao se preocupa com a idade do doador. Quando a doação é de rim, eu preciso me preocupar com a idade do doador porque se for o rim de um idoso, por exemplo, ele terá menor tempo de duração", diz Fonseca.

Os cuidados após um retransplante são similares aos da primeira cirurgia, com especial atenção a terapias que possam reduzir o risco de uma rejeição. As taxas de sucesso são levemente menores num segundo transplante, mas, ainda assim, o procedimento pode ter um resultado melhor do que manter o paciente em diálise.

Quando é necessário um transplante de fígado Fonseca explica que não é incomum que o paciente passe por transplante de fígado e rim ao mesmo tempo. No caso do Faustão, a primeira cirurgia foi feita no último dia 6 e o retransplante, no dia seguinte.

Quanto às principais causas que levam ao transplante de fígado, o hepatologista cita as hepatites crônicas B e C, o consumo excessivo de álcool e a doença hepática gordurosa. Esta última, associada à epidemia global de obesidade, está se tornando a principal indicação de transplante, de acordo com o médico. Casos agudos, como falência hepática induzida por medicamentos, também são relevantes.

O paciente pode precisar de um transplante simultâneo de fígado e rim geralmente no caso de doenças crônicas que comprometem os dois órgãos, como o diabetes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FAUSTÃO/TRANSPLANTE/ÓRGÃOS/RISCOS/NECESSIDADE
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

BRASIL

Bia Miranda e mais 14 influenciadores são alvos de operação contra divulgação do ‘Jogo do Tigrinho'

De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais

07.08.25 8h41

Brasil

STF define prazo de seis meses para registro de federações partidárias

Congresso aprovou em agosto de 2021 lei que cria as federações

06.08.25 19h34

Lula cita orgulho de o Brasil sair do Mapa da Fome em apenas 2 anos e meio de seu mandato

03.08.25 14h33

MAIS LIDAS EM BRASIL

VIOLÊNCIA

Saiba quem é o empresário que foi flagrado agredindo a esposa dentro do elevador

Ele foi preso tanto pela agressão quanto por manter armas e munição em casa sem autorização

08.08.25 7h33

BRASIL

Quem era o casal encontrado morto após fazer sexo na beira de penhasco e carro despencar

O veículo caiu após movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual

08.08.25 9h49

Recuperação

Mulher agredida com mais de 60 socos compartilha imagem da recuperação facial após cirurgia

Juliana Garcia segue em processo de recuperação após ser brutalmente agredida com 61 socos pelo ex-jogador Igor Cabral; ela publicou nesta sexta-feira (8) uma nova foto mostrando o rosto ainda com hematomas

08.08.25 15h54

susto no ar

Avião faz pouso de emergência em Brasília após suspeita de bomba

Suspeita surgiu depois que um bilhete com ameaça de bomba foi encontrado no banheiro, durante o voo

08.08.25 7h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda