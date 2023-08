Faturamento dos fabricantes de genéricos cresce 16,5% no 1º semestre de 2023 no Brasil

Os fabricantes de medicamentos genéricos tiveram um faturamento expressivo no primeiro semestre de 2023 no Brasil, atingindo a marca de R$ 8,8 bilhões, de acordo com dados divulgados pela PróGenéricos, associação representativa do setor. Esse valor representa um aumento significativo de 16,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O consumo total de medicamentos genéricos também registrou um crescimento notável, alcançando 979 milhões de unidades vendidas no primeiro semestre de 2023, representando um aumento de 3,67% em comparação com o mesmo período de 2022.

Venda total de medicamentos teve leve queda

Por outro lado, a venda total de medicamentos no país apresentou uma leve queda de 0,64%, passando de 2,69 bilhões de unidades no primeiro semestre de 2022 para 2,68 bilhões até junho de 2023. Os medicamentos que não são genéricos sofreram uma queda ainda maior, de 2,97%, nas vendas.

Os medicamentos genéricos, que custam no máximo 65% do valor dos produtos de referência, têm desempenhado um papel crucial na economia do país. A PróGenéricos calculou que a economia proporcionada pela venda de genéricos no primeiro semestre de 2023 foi de R$ 19,6 bilhões. Esse valor representa um aumento em relação a 2022, quando a economia foi de R$ 17,2 bilhões.

Presentes no Brasil desde 1999, os medicamentos genéricos conquistaram uma fatia significativa do mercado, representando atualmente 36,6% do total. O presidente-executivo da PróGenéricos, Tiago de Moraes Vicente, ressaltou que essa proporção tende a continuar crescendo, destacando os genéricos como um negócio bem-sucedido e uma política pública eficaz de acesso a medicamentos.