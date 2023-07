Azelan (Ácido Azelaico): para que serve, como usar e quais os benefícios e riscos

O Azelan (Ácido Azelaico) é um remédio de uso tópico e indicado principalmente para o tratamento de rosácea. Constituído de ácido azelaico, que possui ação antibacteriana e anti-inflamatória, o medicamento também é eficaz no tratamento da acne e ajuda a reduzir os cravos e o espessamento das células da pele responsáveis pela obstrução deles.

VEJA MAIS

O Ácido Azelaico, também conhecido como ácido nonadióico, é naturalmente encontrado no trigo, centeio e cevada. Com o nome "Azelan", ele pode ser encontrado na forma de gel ou creme em bisnagas de 30 g, gel 150 mg/g ou Azelan creme dermatológico 200 mg/g.

Para que serve o Azelan (Ácido Azelaico)? (Benefícios)

Clareamento da pele;

Controlade da oleosidade;

Tratamento de acnes (cravos e pústulas);

Rosácea.

Assista ao vídeo de especialista sobre o Azelan (Ácido Azelaico)

Como usar Azelan (Ácido Azelaico)?

Lavar a região com sabonete de limpeza facial; Seque bem a pele utilizando uma toalha limpa e seca; Coloque uma pequena quantidade do medicamento na ponta do dedo e, em seguida, aplique nas áreas afetadas; Lave as mãos após a aplicação.

Segundo a médica Mirrelle Nobre, quando o paciente usa corretamente o medicamento, a melhora do problema pode ser visualizada a partir de 3 meses, em média. Além disso, a única restrição para a administração do Azelan é em crianças, dependendo do caso.

"O Azelan age nas camadas mais superficiais da pele controlando oleosidade, as bactérias locais que causam acne, age também como antiinflamatório local e clareador. Também pode ser usado por todos os tipos de peles e, até mesmo, em gestantes e jovens/adolescentes", explica.

Médica Mirelle Nobre (Reprodução/Redes Sociais)

O que tem no Azelan (Ácido Azelaico)?

200 mg de ácido azelaico. Excipientes: éster de polioxietileno de ácido graxo, cutina, octanoato cetoarílico, miristato de isopropila, propilenoglicol, glicerol, ácido benzoico e água purificada.

Quais os riscos do Azelan (Ácido Azelaico)?

Evitar o uso de outros remédios na mesma região de aplicação, exceto se houver recomendação médica, pois pode causar irritação na área;

Não usar o Azelan em quantidade maior que a indicada, podendo intensificar o problema apresentado;

Pacientes que fazem uso do Azelan devem evitar consumir bebidas alcoólicas e alimentos picantes, que podem intensificar o problema;

Qual o efeito colateral do Azelan (Ácido Azelaico)?

Queimação no local de aplicação;

Coceira;

Sensação de ardor;

Ressecamento;

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)