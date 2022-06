Famílias de município do interior de Alagoas têm que deixar suas casas por causa das cheias

O nível do Rio Paraíba, em Alagoas, começou a subir de madrugada de segunda-feira (6) e atingiu a cota máxima nos municípios de Paulo Jacinto e Atalaia, durante a manhã, com risco muito alto de inundações. Comunicado da Sala de Alerta da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos hidricos de Alagoas (Semarh) alertava para o risco de transbordamento nos municípios de Paulo Jacinto, Viçosa, Cajueiro, Capela e Atalaia. As informações são do G1 Alagoas.

Em Cajueiro, oito famílias tiveram que deixar suas casas nesta segunda-feira (6) após o rio transbordar, inundando ruas inteiras. As aulas das escolas municipais foram suspensas por 48 horas. As famílias foram levadas para uma escola do município.

Em Viçosa, a prefeitura também decidiu suspender as aulas nas escolas do município devido ao risco de inundação. O plano de contingência para chuvas intensas foi colocado em prática desde o início do período chuvoso, pela Defesa Civil do município.

Outros rios ameaçam moradores em algumas cidades, com um alerta de risco "muito alto" de transbordamento de rios em 21 municípios de Alagoas, emitido pela Defesa Civil estadual. Os níveis subiram por causa das fortes chuvas que atingem o estado.