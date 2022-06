Cama é levada após família colocar colchão para pegar sol na frente de casa; vídeo

Uma família teve a cama levada da frente da própria casa após decidir colocar o objeto para pegar sol, no último dia 31 de maio, em Fortaleza. O caso foi flagrado por câmeras de segurança e mostra o momento exato em que o colchão é levado por um homem que passava pela rua.

VEJA MAIS

No registro divulgado, é possível ver o homem se aproximando do colchão e levando embora arrastado. Porém, não se sabe se o caso foi furto ou se o rapaz imaginou que a cama estivesse para ser jogada fora. Veja:

Segundo o portal O Povo, o colchão teria sido molhado com as fortes chuvas na região e, por isso, a família resolveu colocar o objeto, que é acoplado com a cama, para pegar sol na frente de casa. Poucas horas depois, eles foram surpreendidos com o local vazio.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos)