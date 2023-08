Falece Cardeal Dom Geraldo Majella, Arcebispo Emérito de Salvador

Faleceu neste sábado (26), em Londrina, no Paraná, aos 89 anos, o cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo. O religioso era Arcebispo Emérito de Salvador (BA) e ex-presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A causa de seu falecimento não foi detalhada.

Desde o final de 2022, Dom Geraldo enfrentava problemas de saúde após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e vinha sendo cuidado em sua residência. Nos últimos dias, seu estado de saúde deteriorou.

A Arquidiocese de Salvador emitiu uma nota de pesar, lamentando profundamente o falecimento do arcebisp e informou que em breve será divulgado um comunicado oficial contendo informações sobre a Missa Exequial e o local do sepultamento.

Dom Geraldo Majella Agnelo teve um papel importante ao ler a carta apostólica durante a beatificação de Santa Dulce, em 2011. Além disso, ele foi responsável por redigir a oração em honra à santa.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, expressou suas condolências nas redes sociais pela morte de Dom Geraldo. Ele destacou: "Ordenado padre em 1957, Dom Geraldo teve uma trajetória virtuosa ao desempenhar várias funções eclesiásticas para as quais foi designado, e também enriqueceu as instituições de ensino onde lecionou com sua cultura e humanismo. Meus sentimentos e orações aos familiares e amigos", declarou.