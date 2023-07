Papa aceita pedido de renúncia do arcebispo metropolitano de Aracaju, dom João José Costa

A Arquidiocese de Aracaju e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgaram nesta quarta-feira (19), que o Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado por dom João José Costa ao governo pastoral da arquidiocese de Aracaju, em Sergipe. Ele estava na função desde janeiro de 2017 e o motivo do pedido de renúncia não foi divulgado.

Em uma publicação compartilhada pela Arquidiocese de Aracajú, a Rede Culura de Comunicação local agradeceu ao Arcebispo Emérito, D. João José Costa, por seu governo pastoral. "Além de tantos avanços nesta Arquidiocese, foi a partir da iniciativa e esforços de Dom João que a nossa emissora viveu um dos momentos mais importantes da sua história: a sua migração para FM. Aqui, Dom João contribuiu significativamente para a expansão do Reino de Deus, utilizando a Cultura como uma importante voz", escreveu. "Neste momento, queremos pedir a intercessão à Nossa Senhora da Conceição, a Virgem do Carmelo, rogando sempre pela vida e vocação de Dom João Costa, bem como os passos da nossa Arquidiocese de Aracaju", completou.

De acordo com a Arquidiocese, dom Vitor Agnaldo de Menezes, atual bispo de Propriá, assume como administrador apostólico .

Fadiga e limitações

Dom João José Costa chegou a comentar sobre fadiga e limitações em uma carta divulgada pela Arquidiocese. "Neste momento de minha vida, consciente das minhas limitações e vulnerabilidades, diante da fadiga que me impõe o ministério, sem fugir às minhas responsabilidades, em atitude de escuta e acatamento obediente da vontade do Senhor e da Igreja, coloquei nas mãos do Santo Padre a minha missão como bispo e o caminho pastoral de nossa querida Arquidiocese. Compreendo que esta decisão, amadurecida não sem sofrimento, seja para o meu bem e para o proveito comum de nossa igreja particular, neste momento singular de sua história", escreveu.