Apontado como chefe do tráfico do Complexo da Maré é morto durante operação no Rio

Apontado como principal liderança do Terceiro Comando Puro (TCP), Thiago da Silva Folly, conhecido como "TH da Maré", foi morto nesta terça-feira, 13, durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) contra o crime organizado. A ação é realizada desde o início da manhã desta terça-feira no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.

Conforme a Polícia Civil do Estado, criminosos armados atiraram contra os policiais. Folly foi morto durante o confronto.

A ação foi conduzida pela Subsecretaria de Inteligência da Corporação e pelo BOPE.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que, por volta das 8h15, a Linha Amarela tinha interdições intermitentes na pista sentido Fundão, na altura da Maré. O trânsito estava lento no trecho.

Procurado pela Justiça desde 2016, o traficante tinha uma longa ficha criminal, incluindo crimes de tráfico de drogas e homicídios.

"Ele estava envolvido diretamente na morte de dois policiais do Bope, em julho do ano passado. Com o criminoso foi encontrado uma pistola", disse a Polícia Civil.

As vias da região foram fechadas preventivamente para resguardar a segurança da população, ainda de acordo com a polícia.