Paróquia Santa Rita de Cássia, em Ananindeua, será elevada a Santuário pela Arquidiocese de Belém

Na próxima sexta-feira (25), a Paróquia Santa Rita de Cássia será elevada a Santuário. A igreja do conjunto Cidade Nova V, em Ananindeua, é o sexto local de oração que foi elevado pela Arquidiocese e será o primeiro Santuário do município. Como forma de celebração, será feita uma missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, e concelebrada pelos padres da Região Episcopal São Vicente de Paulo.

Com o novo título, o local servirá como referência para as famílias e para devoção a Santa Rita de Cássia. Por conta disso, haverá celebrações eucarísticas diárias, peregrinações e romarias anuais, além das celebrações diárias do Sacramento da Penitência, junto com a intensa oração e da realização de simpósios temáticos e encontros de formação.

História de devoção

A paróquia Santa Rita de Cássia é a 43º igreja da Arquidiocese de Belém, que foi criada no dia 4 de agosto de 1990. O local foi a primeira igreja fundada por Dom Vicente Joaquim Zico, o 8° Arcebispo de Belém.

Ela faz parte da região São Vicente de Paulo que foi criada pelo Dom Orani João Tempesta, o 9º Arcebispo de Belém, em 31 de março de 2005, sendo desmembrada da Região Episcopal Menino Deus. A área abrange 17 paróquias, incluindo a de Santa Rita de Cássia, que recebe o título de Santuário.

A devoção por Santa Rita se estende além do conjunto da Cidade Nova. Na região da Arquidiocese de Belém, a Santa das Causas Impossíveis possui 19 comunidades e uma paróquia. No distrito de Icoaraci, são realizadas as principais festividades em homenagem a Santa, assim como no bairro de Canudos, onde ocorre a tradicional procissão das Rosas pela paróquia São José de Queluz. A procissão foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém em abril de 2019.

Santuários

A criação de Santuários começou com o então Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 31 de maio de 2006, com a mudança de título do local de oração Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, que fica na região Santa Maria Goretti. A partir de maio de 2021, Dom Alberto Taveira instaurou o Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, da região Episcopal Santa Cruz, que foi a segunda paróquia a receber o título pela Arquidiocese de Belém.

Depois disso, houve a criação de mais três santuários, como o Santuário São Judas Tadeu, criado em 26 de janeiro de 2023, na Região de Sant’Ana. Também houve a criação do quarto Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, que foi criado em 24 de junho de 2023, e o quinto é Nossa Senhora do Ó, criado em 20 de agosto de 2023.

No próximo domingo, dia 27, será instalado o Santuário Nossa Senhora das Graças, da região Menino Deus, e no dia 8 de setembro, encerrando o ciclo de instalações, será criado o Santuário de Nossa Senhora do Bom Remédio, localizado na região Coração Eucarístico de Jesus.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de Atualidades)