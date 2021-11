Explosão em posto de combustível deixa dois mortos e um ferido em Macapá

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida durante uma explosão em um posto de combustível localizado na zona norte de Macapá, na noite da última segunda-feira (1º). As vítimas estariam fazendo um trabalho de manutenção em um tanque de armazenamento usando máquina de solda. As informações são do portal Diário do Amapá.

Informações iniciais coletadas no local pela equipe do Corpo de Bombeiros apontam para uma possível falha na segurança do trabalho que estava sendo executado pelos funcionários, provavelmente mal orientados quanto aos riscos que poderiam correr.

“Quando chegamos percebemos uma máquina de solda e várias extensões próximas ao tanque de armazenamento. Ao que tudo indica, eles foram fazer uma soldagem no tanque vazio, acreditando que por não haver o líquido combustível não haveria risco. Ledo engano. O gás combustível que fica circulando dentro do tanque é ainda mais perigoso. Com a explosão, duas vítimas foram arremessadas a uma distância aproximada de 25 metros”, relatou o tenente Amador, dos Bombeiros.

As vítimas são Edinaldo Souza Wanzeler, de 30 anos; Benedito Reginaldo Gama, 40, que ainda chegou a ser levado ao Hospital de Emergências, mas não resistiu, e Jean Costa Souza, 43, que teve ferimentos nos membros superiores e cabeça. O resgate foi feito por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do próprio Corpo de Bombeiros.

O posto foi interditado para o trabalho de perícia que deve levantar com maiores detalhes a causa do acidente e apurar responsabilidades.