Exame de imagem mostra gravidade de lesão de homem atingido por aparelho em academia

Regilâneo da Silva Inácio, de 42 anos, sofreu um grave acidente em uma academia de ginástica no Ceará ao ser atingido por uma máquina chamada "hack squat", usada para realizar agachamentos convencionais. O exame revelou que sua coluna ficou deslocada, resultando em uma lesão considerada gravíssima pelos médicos.

Devido à gravidade da situação, o paciente foi submetido a uma cirurgia complexa com duração de quatro horas, conduzida pelo médico neurocirurgião José Correia Junior. O procedimento consistiu na colocação de pinos e parafusos para reduzir a fratura, realinhar os ossos e descomprimir a medula.

Gravidade da lesão neurológica resultou em danos importantes aos neurônios

O especialista explicou a extensão da lesão, ressaltando que a junção toracolombar, que é a transição da caixa torácica para a lombar, perdeu a continuidade óssea, deixando os ossos desalinhados. A gravidade da lesão neurológica resultou em danos importantes aos neurônios.

Segundo Maria das Dores da Silva Inácio, irmã de Regilâneo, ele está estável e consciente, mas infelizmente não consegue sentir as pernas, o que coloca em risco a possibilidade de voltar a andar. A máquina que causou o acidente estava com uma carga de 150 kg, e a família agora espera por um milagre.

Chance de recuperção é de apenas 1%

O neurocirurgião destacou as chances de recuperação, afirmando que é um caso de lesão neurológica grave, com menos de 1% de chance estatística de retorno das funções motoras e sensitivas. O quadro do paciente dependerá do grau da lesão e do nível de retorno das funções prévias.

Em nota oficial, a academia 220 FIT esclareceu que o incidente foi acidental e que o aparelho envolvido estava em perfeito estado de funcionamento, tendo sido adquirido há menos de 60 dias. As autoridades estão investigando o ocorrido para determinar as circunstâncias precisas do acidente e garantir a segurança dos frequentadores da academia no futuro.