Homem é atingido por aparelho de academia e tem 1% de chances de andar; vídeo

O homem atingido nas costas por um aparelho de musculação em uma academia em Juazeiro do Norte, no Ceará, tem pouquíssima chance de voltar a andar.

O acidente ocorreu na última sexta-feira (4), quando Regilaneo da Silva Inácio, de 42 anos, sentou-se na ponta de um aparelho para descansar após o treino e a parte superior da máquina despencou, atingindo diretamente seus ombros e coluna.

Outros alunos se mobilizam para retirar o peso e amparar o rapaz. A máquina estava com com uma carga de 150 kg.

O momento foi resgistrado pela câmera de segurança da academia 220 Fit. Em nota, o estabelecimento alegou que o aparelho estava em “perfeito funcionamento” e que os profissionais presentes no local no momento do incidente prestaram imediato atendimento.

Após ter sido socorrido, o foi internado no hospital Santo Antônio, no município de Barbalha, a cerca de 11 quilômetros de Juazeiro, e seu quadro é estável.

Todavia, de acordo com o médico João Ananias Filho, responsável pela equipe de neurocirurgia que atende o paciente, a possibilidade de ele voltar a andar é “pequena”.

No perfil no Instagram do hospital, o médico explica que o paciente sofreu um “trauma grave” e será operado ainda neste final de semana. O neurocirurgião esclarece ainda que o impacto fez com que os nervos que sobem e descem para o cérebro “praticamente se perdessem”, o que dificulta a possibilidade do rapaz voltar a andar.

Regilaneo passou por um procedimento cirúrgico que durou quatro horas, com o intuito de proporcionar a descompressão da medula e o realinhamento ósseo. Na cirurgia, o ferimento foi reduzido e, além disso, foram colocados parafusos e pinos na região da fratura, na coluna.

Ao G1, a irmã de Regilaneo, Maria das Dores da Silva Inácio, comentou que apesar de estar consciente e estável, ele corre o risco de não voltar a andar e também não sente as pernas no momento.