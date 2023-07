Influenciador fitness morre após acidente com barra de 210 kg durante agachamento; vídeo

Um influenciador fitness morreu após acidente com barra de 210 kg em agachamento. Justyn Vicky, de 33 anos, faleceu após tentar executar um exercício com peso além do que podia suportar, na Indonésia. A barra caiu sobre sua nuca, deixando-o inconsciente no chão. O caso aconteceu no dia 15 de julho, registrado por vídeo e compartilhado na internet.

Justyn Vicky era um influenciador ativo no universo fitness, com uma presença significativa no Instagram, onde contava com 33 mil seguidores. No vídeo que circula nas redes sociais, Vicky aparece tentando realizar o agachamento com a carga mencionada, porém, não obtém sucesso. Após o ocorrido, foi prontamente levado a um hospital em Bali. Assista (atenção, imagens fortes):

Segundo informações da mídia local, ele sofreu uma fratura no pescoço e lesões críticas nos nervos que conectam o coração e os pulmões. O influenciador passou por uma cirurgia, contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O fisiculturista era amplamente conhecido e admirado na comunidade fitness de sua cidade, e muitas pessoas lamentaram profundamente sua perda. Em nota divulgada, a academia Paradise Bali prestou homenagens ao influencer, ressaltando o impacto que ele teve nas vidas daqueles que o acompanhavam: "Para o nosso querido Justyn, seu impacto em nossas vidas é imensurável".