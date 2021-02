Imagens fortes: Carro invade pista contrária e deixa vítima fatal e feridos

Um carro invadiu uma pista de sentido contrário e colidiu com duas motocicletas, deixando três pessoas feridas em estado grave e uma morta em um acidente que ocorreu nesse domingo (7), no bairro Umbará, em Curitiba (PR). A suspeita é de que o condutor do veículo tenha sofrido um mal súbito.

As vítimas são uma mulher, de 19 anos, e três homens com idades entre 22 e 30 anos. O homem de 22 morreu, enquanto os outros três seguem internados em hospitais da Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, o motorista do carro fez teste de bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool. Os condutores das duas motos estavam sem habilitação e vão assinar um termo circunstanciado.

As imagens são impressionantes.