Ex-sogra e namorada do ex são suspeitas de sequestrar e matar jovem desaparecida em Santa Catarina

No sul de Santa Catarina, o corpo de Jéssica Elias da Rosa, de 23 anos, foi encontrado em uma área de mata isolada após mais de dois meses do seu desaparecimento. Ela deixou dois filhos. A delegada Jucinês Ferreira explicou que a jovem foi morta com muita violência, sofrendo uma surra e um suposto mata-leão.

As investigações apontam que a ex-sogra e a atual namorada do ex-namorado de Jéssica foram as mentoras do assassinato. As duas jovens eram amigas (a suspeita e a vítima), mas teriam começado a disputar o amor do homem. A jovem e a ex-sogra foram presas temporariamente e há suspeitas de que tenham sequestrado, assassinado e descartado o corpo da vítima.

VEJA MAIS

Vítima teve casa incendiada pelo ex

O marido da ex-sogra também foi detido, mas a delegada afirma que ele não participou das agressões. O crime teria sido planejado depois da prisão do ex-namorado de Jéssica, que incendiou a casa dela. Além disso, um suposto perfil falso criado pela vítima para supostamente entrar em contato com o ex também teria motivado as suspeitas a "tirarem satisfação" com ela.

As mulheres também tentaram encobrir o crime, dando pistas falsas e prestando “solidariedade” à mãe de Jéssica logo após torturarem a jovem.

“Aí, surge o sequestro, acontece o cárcere privado, e dois dias e duas noites em que ela foi submetida a constantes agressões físicas. De modo que, na palavra de um terceiro que foi preso, o lábio dela estava totalmente colado no aparelho dentário. [...] As duas [suspeitas] bateram incansavelmente na Jéssica e ele [marido da sogra] disse que só escutava gritos e choro. [...] Mais tarde, as investigadas voltaram à casa e bateram tanto nela, que o marido da sogra disse que não sabia identificar se a jovem estava 'viva ou morta'. Aí ele, vendo que ela estava agonizando, deu um mata-leão nela e acaba com a vida da vítima.”

A polícia descobriu uma foto enviada por Jéssica à mãe enquanto ela estava sequestrada, e a imagem foi registrada na casa das mulheres presas, sendo uma das evidências que levou a investigação até as suspeitas.