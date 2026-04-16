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Brasil

Ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) é preso pela PF em operação

A prisão ocorreu de forma preventiva. Saiba mais!

O Liberal

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16), em Brasília, em nova fase da Operação Compliance Zero. Um advogado também foi preso na ação.

A operação apura um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.

De acordo com o Metrópoles, esta é a 4ª fase da Operação Compliance Zero. Os policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e em São Paulo.

Operação Compliance Zero apura crimes financeiros

Conforme as informações divulgadas, os investigadores apuram suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa. A operação mira fatos relacionados à gestão de Paulo Henrique Costa no BRB.

Ainda segundo o Metrópoles, foi na gestão do ex-presidente que o Banco de Brasília adquiriu ativos do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Prisões ocorreram em Brasília e investigação segue

Até a publicação das informações, os detalhes completos da investigação não tinham sido divulgados oficialmente. O caso segue em andamento e pode ter atualizações ao longo do dia.

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CORRUPÇÃO

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
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