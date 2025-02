Ex-pastor sequestrou e matou jovem para quitar dívida em casa de prostituição, diz polícia

A Polícia Civil do Ceará concluiu a investigação sobre o assassinato de Natany Alves Sales, uma jovem de 20 anos que foi sequestrada e morta ao sair da igreja, em Quixeramobim. O crime foi motivado por uma dívida de R$ 4,5 mil que o ex-pastor evangélico Francisco Márcio Freire tinha com uma casa de prostituição em Quixadá. Márcio, junto de dois comparsas, foram indiciados e presos por latrocínio – roubo seguido de morte.

Natany foi sequestrada no dia 16 de fevereiro, por volta das 13h, enquanto entrava em seu carro, um Renault Kwid branco, estacionado em frente à Pousada Libanesa, no centro de Quixeramobim. O veículo foi encontrado horas depois, às 16h30, na Rua Enéas de Lima, em Quixadá, próximo à Rodoviária Municipal. A escolha do local para abandonar o carro não foi casual, conforme apontou a investigação.

A investigação revelou que Márcio havia empenhado seu próprio carro na casa de prostituição em troca de drogas, bebidas e serviços sexuais. Para recuperar o veículo e quitar a dívida, ele planejou o latrocínio para trocar o carro da vítima pelo seu automóvel penhorado. A polícia já investigava o ex-pastor em outro inquérito, onde foi comprovada a ligação com prostíbulos em Quixadá, locais conhecidos pelo tráfico de drogas e exploração da prostituição.

Os suspeitos, incluindo Márcio, Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva, foram presos e confessaram o crime. Eles alegaram que o objetivo inicial era roubar o carro de Natany para vendê-lo e pagar a dívida. No entanto, a jovem foi assassinada a pedradas em uma região de mata em Banabuiú, após uma suposta reação durante o sequestro.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)