Ex-namorado é suspeito de agredir com machado e jogar idosa dentro de cisterna

Uma idosa sofreu tentativa de feminicídio no primeiro dia do ano. Gelsineia Ferreira da Silva, de 62 anos, foi encontrada com ferimentos na cabeça. Ela foi jogada dentro da cisterna no quintal da própria casa. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, que está foragido. A Polícia Civil investiga o crie, que aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

À polícia, familiares da vítima explicaram que a idosa foi encontrada por uma de suas filhas. A filha contou que o ex-companheiro da mãe agrediu Gelsineia com um machado e depois a jogou na cisterna. A Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) apura os fatos.

De acordo com o relato da filha, de 35 anos, por volta de 7h ela entrou no quintal e ouviu um pedido de socorro vindo de dentro da cisterna. A mulher viu que a mãe estava ensanguentada e não conseguia sair do local.

"Eu vi minha mãe molhada e ensanguentada. Eu queria morrer, foi o momento mais triste da minha vida, eu tive que ser forte, eu só queria chorar, principalmente, porque foi na manhã após o Ano Novo e ontem [31], na virada, nós oramos e estava tudo aparentemente bem", relatou a filha.

A vítima foi socorrida e levada para um hospital do município. De acordo com a direção da unidade de saúde, ela segue internada no CTI e seu estado de saúde é considerado estável.