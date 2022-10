Ex-jogador pede que eleitores passem com carro por cima de pessoas que passam fome

O ex-jogador de futebol Fabrício Manini, 41 anos, que teve passagens por Ceará, Oeste e Fortaleza, causou polêmica, no último domingo (2), ao pedir que eleitores do mesmo candidato que ele devessem “passar com o carro por cima da cabeça” de pessoas que estejam passando fome ou pedindo alimento, após o resultado do primeiro turno das eleições.

O ex-zagueiro, que é natural de Mato Grosso, publicou a mensagem nos Stories de sua conta pessoal no Instagram, após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmar que o presidente Bolsonaro irá disputar um segundo turno contra o ex-presidente Lula. Na publicação, Manini estimula que eleitores do atual presidente pratiquem as agressões. Veja o que disse:

“Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos eleitores do [Jair] Bolsonaro, assim como eu sou, quando encontrarem alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça, pro país não ter mais despesas com esses vermes”, escreveu.

Publicação do ex-jogador de futebol Fabrício Manini (Reprodução / Instagram @fabriciomanini3)

Após a repercussão da publicação, o ex-zagueiro apagou a sua conta na rede social.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)