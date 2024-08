Ex-diretor da Petrobrás, Renato Duque é transferido para Presídio de Benfica

O ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, foi preso, na manhã deste sábado,17, por agentes da Polícia Federal (PF), em Volta Redonda (RJ), informou a corporação.



Duque, de 69 anos, era considerado foragido desde 12 de julho, quando a Justiça Federal do Paraná decretou sua prisão. O mandado de prisão definitiva se refere à pena de 39 anos, 2 meses e 20 dias em regime fechado.



O executivo foi encontrado em uma casa no bairro Niterói, em Volta Redonda, no sul fluminense. Ele levado ao para o Presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Duque vai aguardar a audiência de custódia, mas ainda não se sabe se será hoje.



Em julho, o juiz Alessandro Rafael Bertollo de Alexandre, da 12 ª Vara Federal Criminal de Curitiba, expediu o mandado de prisão do executivo na Operação Lava Jato. A reportagem entrou em contato com a defesa de Duque, mas não houve resposta.

