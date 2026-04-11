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Eutanásia: o que diz a lei no Brasil e por que o tema ainda gera debate

A discussão sobre a eutanásia continua sendo uma das mais sensíveis no campo da bioética

O Liberal
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O tema envolve não apenas a medicina, mas também aspectos jurídicos, religiosos e morais (Reprodução/ Freepik)

A discussão sobre a eutanásia continua sendo uma das mais sensíveis no campo da bioética. O tema envolve não apenas a medicina, mas também aspectos jurídicos, religiosos e morais — sempre em torno de uma questão central: até onde vai o direito de uma pessoa decidir sobre a própria morte diante de um sofrimento extremo?

No cenário internacional, alguns países já regulamentaram a prática, impondo critérios rigorosos. No Brasil, no entanto, a eutanásia segue proibida tanto pela legislação quanto pelas normas do Conselho Federal de Medicina.

O que caracteriza a eutanásia

De forma geral, a eutanásia ocorre quando um profissional de saúde provoca a morte de um paciente, a pedido dele, com o objetivo de interromper um sofrimento considerado insuportável. Para que seja considerada ética em países onde é permitida, a decisão precisa ser voluntária, consciente e respaldada por avaliações médicas rigorosas.

Diferença para outras práticas

A eutanásia não deve ser confundida com outros procedimentos ligados ao fim da vida.

Ortotanásia: permitida no Brasil, consiste em suspender intervenções que apenas prolongam a vida de pacientes em estado terminal, permitindo que a morte ocorra naturalmente.
Cuidados paliativos: têm como foco o alívio da dor e do sofrimento, além da melhora da qualidade de vida de pessoas com doenças graves, sem intenção de antecipar a morte.
Eutanásia e suicídio assistido

Ambas fazem parte do conceito de morte assistida, mas há uma diferença fundamental.
Na eutanásia, o ato que leva à morte é realizado por um terceiro, geralmente um médico. Já no suicídio assistido, o próprio paciente administra a substância prescrita.

Onde é permitida

A prática é legal em países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Canadá. Já o suicídio assistido é autorizado em locais como Suíça e em alguns estados dos Estados Unidos.

Mesmo nesses países, o processo envolve etapas rigorosas, incluindo avaliações médicas, psicológicas e legais, para garantir que a decisão seja consciente e livre de pressões externas.

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