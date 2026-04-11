Influenciador Breno Faria, do 'Café com Teu Pai', é denunciado ao MPF e PRF

O influenciador Breno Faria, responsável pelo canal "Café com Teu Pai" nas redes sociais, foi denunciado ao MPF (Ministério Público Federal) e à corregedoria da PRF (Polícia Rodoviária Federal) por supostas falas misóginas e outras irregularidades.

A denúncia (8/4) foi feita pela deputada estadual Ediane Maria (Psol) e pela advogada Natália Boulos. De acordo com o UOL, elas pediram a abertura de processo investigativo contra Breno, que tem cerca de 1 milhão de seguidores apenas no Instagram.

O documento aponta supostas irregularidades envolvendo o influencer, que também teria servidor ativo da PRF. As principais acusações, ainda conforme o UOL, citam a suposta atividade empresarial irregular, uso indevido das redes sociais, conteúdo discriminatório e possível conflito com o cargo público.

Segundo Ediane e Natália, o influenciador tem falas de ódio, desprezo, aversão ou preconceito profundo direcionado às mulheres. Um dos exemplos apontados no documento ao qual o UOL teve acesso diz respeito a comparações entre homens e mulheres em relacionamento tidas como "desiguais".

Elas pedem a instauração de procedimento investigatório para apuração dos fatos narrados e a adoção de medidas, sendo elas: a apuração das eventuais infrações administrativas decorrentes das condutas do noticiado; adoção das medidas cabíveis para responsabilização do agente, caso confirmadas as irregularidades; e a exoneração do agente, caso confirmados os indícios de ilegalidade apontados.

Veja trechos do documento:

“Entre os conteúdos publicados, destacam-se vídeos que reforçam discursos discriminatórios de gênero, como a afirmação de que mulheres com múltiplos parceiros seriam 'vagabundas', enquanto homens na mesma situação seriam valorizados, além da utilização de metáforas depreciativas que objetificam mulheres”.

“Há indícios de que o conteúdo produzido pelo noticiado contribui para a disseminação de discursos misóginos e discriminatórios, potencializando práticas de violência simbólica contra mulheres em ambiente digital de grande alcance”.

Posicionamento

Breno Faria reagiu nas redes sociais às representações contra ele. "Incomodar alguns lados é a certeza de estar no caminho certo. Do lado de cá estão as pessoas que querem construir um futuro bacana ao lado de alguém. E do lado de lá? Bom... preciso falar algo?"